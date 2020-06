O Secretário de Saúde de Lavras do Sul, Cacildo Dalabary, informou no dia 28 de maio, através de um vídeo na página oficial do município, sobre os dois primeiros casos positivos de coronavírus em Lavras.

Um paciente homem esta internado em Santa Maria desde segunda-feira (25), o segundo caso positivo é esposa do paciente, ela encontra-se em isolamento domiciliar, pois apresentou sintomas leves.

De acordo com o boletim epidemiológico, 8 casos foram descartados e 32 estão em monitoramento, mas não apresentam nenhum tipo de sintoma. O secretario Dalabary, destacou que o município tem tomado todos as medidas necessárias para manter a população segura.

“Sei que o momento é delicado com isolamento, mas pedimos que as pessoas que puderem, fiquem em casa, e quando necessitem sair, que o façam o mais breve possível, e retornem para suas casas.” Concluiu o secretário.

Por Iara Menezes