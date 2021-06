O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang divulgou uma nota no início da noite de quarta-feira, dia 02, informando que os leitos clínicos para atendimento de pacientes com Covid-19 estão lotados devido à alta demanda dos últimos dias e ao acentuado número de pessoas que contraíram o novo coronavírus. Além disso, as vagas destinadas a pacientes com outras enfermidades também estão em capacidade máxima.

Segundo o comunicado, a Secretaria de Saúde Caçapava já foi informada para analisar os fatos e buscar soluções para novas internações em hospitais da região. A nota finaliza dizendo que “reitera-se a necessidade que todos previnam-se e tomem os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus”.

Imagem: Assessoria de Comunicação/HCVL