A Prefeitura informou que a validade do Decreto de Lockdown terminará às 6h deste sábado, dia 20, conforme previsto. Com isso, voltam a vigorar os protocolos restritivos da bandeira preta, e os supermercados poderão ser reabertos ao público. Mas o governo municipal pede que a população evite deslocar-se ao mesmo tempo às lojas para diminuir o risco de contágio. De acordo com a nota divulgada, a Prefeitura sugeriu aos responsáveis pelos estabelecimentos que o atendimento na manhã de sábado seja preferencial a pessoas do grupo de risco, reservando o período da tarde para a população em geral. Além disso, os supermercados poderão abrir no domingo, dia 21. Também segundo a nota, com uma redução de quase 90% no fluxo de pessoas na cidade, a medida ajudou a reduzir a contaminação em Caçapava.

Informações e imagem: imprensa Caçapava