Um levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostrou que 92% dos óbitos de pessoas com até 39 anos por Covid-19 no Estado tem como vítimas quem está com o esquema vacinal incompleto, ou seja, quem não havia tomado a segunda dose ou não havia se vacinado. O estudo foi divulgado na quinta-feira, dia 11, e também aponta que, entre os idosos, 99,3% das mortes que têm como causa a doença foram daqueles que não tomaram a dose de reforço.

Segundo a SES, os dados considerados no levantamento são de ocorrências com início de sintomas a partir de 29 de agosto. No período analisado, foram 516 internações hospitalares de pessoas de até 39 anos por Covid-19, sendo que 81% delas não estava com a imunização completa. Desses 516 casos, foram registradas 38 mortes.

Também conforme a SES, no mesmo período, foram mais de 2,7 mil hospitalizações de pessoas com 60 anos ou mais em virtude da Covid-19, sendo que 99,2% delas não havia feito a dose de reforço. Foram 905 óbitos entre esse total de internações.

– Esses dados são muito objetivos em mostrar que, na prática, por falta de registro, desleixo ou outra razão, a população está deixando de buscar a proteção coletiva. Corremos o risco de ficar com os estoques cheios de vacina, ou então deixar vencer os imunizantes, porque as pessoas não estão buscando as unidades para se vacinar. A situação passou a nos preocupar muito – declarou a secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann.

A chefe da divisão epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, destaca a proximidade do verão, que é caracterizado por grande aumento de pessoas no Litoral e maior possibilidade de aglomerações.

– São situações que podem fazer com que tenhamos um aumento do número de casos, favorecendo a formação de novas variantes com maior potencial de transmissão – alertou.

Pessoas com segundas doses atrasadas

Este é outro dado que preocupa. Tani Ranieri explicou que, com apenas uma dose das vacinas que requerem dupla aplicação, a resposta imune é menor, assim como sua durabilidade.

A SES informou que tem fornecido às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) listas com os nomes das pessoas que não voltaram para receber a segunda dose para que os municípios realizem buscas ativas. Além disso, a Secretaria também está sugerindo que os postos de saúde tenham horários alternativos para atender àquelas pessoas que não possam comparecer em horário comercial.

Segundo a Secretaria da Saúde de Caçapava informou à Gazeta na quinta-feira, dia 18, há aproximadamente 400 pessoas com a segunda dose atrasada na cidade. Para tentar que este número diminua, a Secretaria abriu a Policlínica na noite de quinta para aplicação exclusiva da segunda dose em pessoas com idade entre 18 e 30 anos. Esta ação deverá ser repetida ao longo desta semana. No final da manhã de hoje, dia 23, a Prefeitura anunciou que a Policlínica abrirá amanhã, dia 24, das 18h às 21h, exclusivamente para vacinar quem tem mais de 18 anos e está com a segunda dose atrasada.

Ainda na quinta-feira, dia 18, a Secretaria também disse que a Vigilância Sanitária deve iniciar ações junto a bares, restaurantes e filas de eventos para averiguar se as pessoas que frequentam estes locais estão com a imunização completa.

Perguntamos à Secretaria se as listas citadas pela SES chegavam até o município, se as buscas ativas por quem está com a segunda dose em atraso são realizadas e se isso está trazendo resultados. A Secretaria confirmou o recebimento das listas, mas disse que “devido a atrasos no sistema, ou mesmo falhas, as listas nem sempre estão corretas. O município tem listas [próprias] que são elaboradas de acordo com o Sistema Municipal de Saúde. A partir delas, é feito contato telefônico com as pessoas e agendada a aplicação das segundas doses”.

Foto: Catherine Vargas