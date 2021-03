Conforme os Boletins Epidemiológicos divulgados pela Prefeitura, Caçapava registrou mais cinco mortes relacionadas à Covid-19 na última semana. Entre os dias 01 e 05, já haviam sido quatro. Na sexta-feira passada, dia 05, o informativo contabilizava 27 óbitos; nesta, dia 12, são 32. Segundo o Boletim da Secretaria Estadual da Saúde, as mortes desta semana são de um homem de 67 anos, e de quatro mulheres com idades entre 48 e 88 anos.

Também de acordo com o Boletim da Prefeitura divulgado na sexta-feira, dia 12, o total de positivos para Covid-19 em Caçapava é de 1.962, ou seja, 102 a mais que no informativo anterior (quarta-feira, dia 10). Destes, 555 são ativos, sendo 33 internados em hospitais de Caçapava (22), Santa Maria (6), Bagé (3), Cachoeira do Sul e Pelotas. O número de recuperados é de 1.375.

Com 10.490 testes realizados, 8.467 são negativos e 61 aguardam resultado. Ainda há 582 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas são orientadas a permanecerem isoladas. E 1.891 caçapavanos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.