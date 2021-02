A Prefeitura e o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang aumentaram para 15 o número de leitos da ala Covid-19 em Caçapava. A medida foi discutida no início da semana por profissionais da saúde com o prefeito Giovani Amestoy, a secretária de Saúde, Inês Salles, e o presidente do Hospital, Florênço Mônego, e se fez necessária para poder atender a novos casos, que têm subido a cada dia no município e no Estado. Atualmente, oito leitos estão ocupados.

A partir de amanhã, dia 27, todas as cidades do Rio Grande do Sul estarão em bandeira preta, com restrições na maioria das atividades para tentar conter o vírus. A Prefeitura deverá seguir o Decreto do Estado e o modelo de distanciamento aplicado. Conforme informado na transmissão ao vivo do governador Eduardo Leite na quinta-feira, dia 25, desta vez não será permitida a cogestão, ou seja, não pode haver alterações nas medidas.

