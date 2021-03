Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 19, o número de óbitos relacionados à Covid-19 em Caçapava chegou a 40. Isso mostra que, nos três meses de 2021, já morreram mais pessoas no município do que em todo o ano de 2020. O Boletim de 30 de dezembro, último divulgado naquele ano, registrava um total de 19 mortes. Entre 04 de janeiro (primeiro informativo divulgado em 2021) e 19 de março, 21 pessoas faleceram, a maioria neste mês: 17 em 19 dias, incluindo as vítimas mais jovens, de 48 e 49 anos.

Boletim divulgado pela Prefeitura em 30 de dezembro de 2020

Também de acordo com o Boletim dessa sexta-feira, o total de positivos para a doença em Caçapava chegou a 2.153, ou seja, 55 a mais que no informativo anterior (quarta-feira, dia 17). Destes, 492 são ativos, sendo 33 internados em hospitais de Caçapava (22), Santa Maria (8) e Bagé (3). O número de recuperados chegou a 1.621.

Com 11.169 testes realizados, 8.958 são negativos e 58 aguardam resultado. Ainda há 509 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas são orientadas a permanecer isoladas. E 2.537 caçapavanos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.