Finalizei a coluna da semana passada dizendo que estava viajando por algumas ilhas, acompanhada de personagens de Robert Louis Stevenson e ansiosa para conhecer o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Pois bem, viagem concluída, vamos lá!

O livro que eu estava lendo era O médico e o monstro e outros experimentos, edição da Darkside Books que reúne nove estórias de Robert Louis Stevenson, além de uma apresentação do autor, fotos e um texto escrito e publicado em 1896 por Marcel Schowb, em que ele fala de sua experiência como leitor de Stevenson e de suas impressões sobre as obras.

Cheguei a este livro quando buscava a estória de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Havia lido um pouco sobre ela enquanto fazia pesquisas para uma cadeira do mestrado e fiquei curiosa. As obras de Stevenson já estão em domínio público, portanto, são de fácil acesso (há, inclusive, uma biblioteca digital do Ministério da Educação, chamada Domínio Público, que reúne obras nesta situação). Mas eu, como amante dos livros físicos, precisava de um. Optei por esse da Darkside por ter mais estórias na mesma edição e pelos elementos adicionais.

Os textos de Stevenson têm um quê de mistério como pano de fundo. Dos nove de O médico e o monstro e outros experimentos, por uma questão espacial, destaco apenas dois: “Olalla” e “O médico e o monstro: o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde”.

Em “Ollala”, um oficial recém-recuperado de um ferimento é enviado para repousar na casa de uma família que ele não conhece. Os arranjos são feitos por seu médico com o intermédio de um padre, e tudo que lhe contam é que se trata de pessoas que perderam sua riqueza e, consequentemente, seu prestígio. Na propriedade, vivem a mãe e um casal de filhos. O oficial se apaixona pela moça, é correspondido, mas há algo errado com essa família, e ele descobre isso quando acorda com gritos horríveis dentro da casa, tenta sair de seu quarto para ver o que acontece e se descobre preso ali, com a porta trancada por fora. Posso dizer que “Olalla” agradaria àqueles que gostam de estórias de amor, do tipo que faz o leitor querer avançar sem parar para descobrir se o casal ficará junto ao final, assim como àqueles que gostam de estórias de mistérios. Afinal, de onde (de que ou de quem) vinham os gritos?

A estória contada em “O médico e o monstro: o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde”, assim como Dom Quixote, talvez seja conhecida por muitos e, ao mesmo tempo, conhecida por poucos. Sabe quando a gente conhece algo de ouvir falar e, quando procura saber mais, descobre que não conhece de verdade? Talvez seja esse o caso… Esta estória é um clássico da literatura e começa com dois homens caminhando pelas ruas de Londres. Eles param em frente a uma porta, e um deles, o Sr. Enfield, conta ao outro, o Dr. Utterson, sobre um ato terrível protagonizado pelo homem que mora naquele lugar. Acontece que Utterson sabe quem é este homem – pois se trata do Sr. Hyde, o beneficiário do testamento de seu amigo e cliente Dr. Jekyll – e não tem uma boa impressão do sujeito. Algum tempo passa, Hyde comete um crime horrendo, e Jekyll promete cortar relações com ele e que Hyde nunca mais aparecerá. Mas isso é realmente possível? Como ele pode ter tanta certeza? Quem é realmente este Sr. Hyde?

Referência: STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro e outros experimentos. Ilustração: Alcimar Frazão. Tradução: Paulo Raviere. Rio de Janeiro: Darkside Books, 2019. 352p.

