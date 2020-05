Foto: Divulgação

De 2017 até metade de 2018, a médica Cubana, Bárbara Cutino, atendeu em Caçapava do Sul no posto de saúde da Vila Sul, ESF V, durante o programa Mais Médicos do Governo Federal.

Após o término do programa federal no segundo semestre de 2018, ela acabou deixando o atendimento no posto de saúde, mas seguiu residindo em Caçapava, e está a procura de emprego.

Segundo a médica, ela aguarda a prova do Revalida 2020, para poder oficializar a sua profissão no Brasil e ter o acesso ao CRM, no qual possibilitará o atendimento clínico. ” Desde que deixei a unidade de saúde no fim do programa Mais Médicos, já trabalhei em outras empresas porque estou identificada com a cidade e não pretendo ir embora, mas no momento estou desempregada e preciso trabalhar”, disse a médica que não pretende deixar o Brasil.

Bárbara esteve na manhã desta quarta-feira, dia 27, visitando o Presidente da Câmara, Mariano Teixeira, acompanhada de uma de suas amigas, Kika Barcelos. O objetivo da médica é contribuir com o município, por isso, o desejo de continuar na cidade até mesmo após a prova do Revalida 2020.

Informações: Câmara de Vereadores