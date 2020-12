O trabalhador rural José Júlio da Rosa Dias, 53 anos, morreu neste domingo (29) no Hospital de Caridade e Beneficência após ter sofrido um acidente de trânsito no quilômetro 251 da BR-290, em Cachoeira do Sul. Morador de Caçapava do Sul, ele era o condutor de um GM Corsa Classic com placas de Cachoeira que se envolveu numa colisão frontal com um caminhão do Paraná.

A Polícia Civil só conseguiu contato nesta segunda-feira (30) com familiares de José Júlio. O corpo chegou a ser encaminhado para necropsia no Posto Médico Legal e já foi liberado para velório e sepultamento. O condutor do caminhão envolvido no acidente não ficou ferido.

Informações: O CORREIO