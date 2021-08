Um acidente no Centro de Caçapava na noite de domingo, dia 08, deixou uma pessoa ferida. Segundo a Brigada Militar (BM), um carro que trafegava pela Rua General Neto foi atingido por outro quando iniciou a travessia da Rua Benjamin Constant em direção à Av. Coriolano Castro. Com a força do impacto, o veículo foi arremessado contra os pedestres que estavam na calçada, mas não os acertou. Porém, ao tentar desviar-se, uma pessoa caiu e se machucou.

Ainda de acordo com a BM, o veículo causador do acidente transitava pela Benjamin em direção à saída da cidade e possivelmente em alta velocidade. O condutor causador do acidente fugiu do local. Nem ele, nem o veículo que dirigia puderam ser identificados. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que investigará o caso.