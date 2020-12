Uma mulher foi ferida gravemente após ser esfaqueada no centro de São Sepé. O fato aconteceu por volta das 2h da madrugada deste domingo, 6, na Rua Riachuelo, próximo ao cruzamento com a Rua Coronel Veríssimo.

A guarnição da Brigada Militar foi acionada e compareceu no local após ser informada por um morador de que uma mulher estava na rua pedindo socorro. A mulher foi encontrada sozinha em um terreno baldio com lesões corporais.

O SAMU foi chamado e encaminhou a vítima até o Hospital Santo Antônio. A mulher teve 12 perfurações na região do tórax produzidas por objeto pontiagudo. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi conduzida ao Hospital Universitário de Santa Maria.

Não há informações sobre as circunstâncias do caso, o que teria motivado o fato e quem teria efetuado as lesões. A Polícia Civil investiga o caso e imagens do sistema de videomonitoramento auxiliam a polícia.

ATUALIZAÇÃO:

Diferente do que vem sendo divulgado nas redes sociais, a mulher atingida por facadas na madrugada em São Sepé não veio a óbito. Ela estava, na noite deste domingo, sob cuidados médicos no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), conversando e se alimentando. Seu quadro era estável.

Informações: O Sepeense