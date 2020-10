Uma mulher, de 34 anos, foi assassinada nesta quarta-feira (07) em Caçapava. A suspeita é que a vítima, a empresária Luciane Garra Machado, teria sido morta pelo companheiro.

Conforme a Brigada Militar (BM), a mulher estava na frente da casa da mãe, na Rua João Carlos Torres, no Bairro Floresta, quando o marido chegou armado e atirou duas vezes na companheira. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A BM foi chamada e isolou o local do crime.

Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Adão Flávio de Oliveira Marques, 53 anos, teria fugido logo após o crime. De acordo com o delegado Adriano Linhares, responsável pelas investigações, ele foi encontrado morto pouco tempo depois na localidade de Guarda Velha, no interior do município.

O casal estaria separado a pelo menos dois dias. A Polícia Civil (PC) está apurando as circunstâncias do crime. A perícia foi chamada.

