Na tarde de terça-feira (26), em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na Rua Zelinda Costa Padilha, foi efetuada pela Delegacia de Polícia de São Sepé, com a colaboração de agentes da DPICOI, 4ª DP e DPHPP de Santa Maria, a prisão em flagrante delito por tráfico de entorpecentes de uma mulher de 29 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher já possui antecedentes por tráfico de drogas e já havia sido presa pelo mesmo delito em 2019.

Foi encontrada com a presa substância conhecida como crack, sendo que no interior da residência foi encontrado um pote plástico contendo 15 pedras de crack e maconha (peso 37,8g). O pote encontrava-se escondido no teto, entre caibros de madeira. Além disso, foi apreendido um celular e certa quantia em dinheiro.

A mulher foi autuada em flagrante delito na Delegacia de Polícia e recolhida ao sistema prisional.

Informações: O Sepeense