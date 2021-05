O prefeito Giovani Amestoy (PDT), a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e o vereador Mariano Teixeira (PP) estiveram em reunião com a secretária estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, em Porto Alegre, na quarta-feira, dia 05. No encontro, foi discutida a adesão de Caçapava ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS).

Com a adesão, os produtores caçapavanos cadastrados no Sistema de Inspeção Municipal (Sim) poderão comercializar os produtos da agroindústria em todo o Estado, garantindo o selo de qualidade e inspeção dos produtos e a possível exportação de alimentos, como embutidos, derivados de leite e outros produtos oriundos do campo, bem como a comercialização de carne através dos frigoríficos.

O projeto foi entregue para análise do Estado, e já foi antecipado que Caçapava está adiantada em relação a outros municípios. Porém, não há prazo para uma resposta sobre a solicitação.

Informações e foto: imprensa Prefeitura