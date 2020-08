Nos conta a história registrada no Google que antigamente as telhas das casas portuguesas construídas no Brasil Colônia eram feitas de barro e moldadas nas coxas dos escravos africanos. Como cada um desses indivíduos não tinham o mesmo porte físico, logo, suas medidas e formatos não eram uniformes, variando entre as regiões e até de fazenda para fazenda. Tal expressão servia para justificar algumas imperfeições dos telhados da época e ficou usual para sempre para definir algo mal feito ou mal acabado. “feito nas coxas”.

Depois, no início do século passado, na revolução industrial, com a criação da máquina a vapor na Inglaterra, tais imperfeições foram corrigidas com a criação de formas e mecanismos de produção em série que uniformizaram tais equipamentos na área da construção civil que nunca mais parou de evoluir. A casa onde me criei teve seus tijolos, cujo barro foi amassado a casco de égua numa olaria rudimentar, fabricados ao pé da obra mesmo e depois assentados nas paredes com emboço de barro, também. A cal, além de ser cara, era difícil de transportar para uma localidade não servida por estradas, já que as que haviam eram apenas carroçáveis ou os caminhos marcados pelo casco do gado.

Não dá para se ofender se alguém disser que o combate à pandemia do CORONAVÍRUS no Brasil está sendo feito nas coxas. Ninguém nunca pensou e, se pensasse, não seria levado a sério no tempo da normalidade, que um fenômeno desses se alastraria pelo mundo assim do jeito que está.

Nossa saúde pública gratuita e universal, republicana, já funciona à duras penas em tempos não pandêmicos: sempre faltaram médicos, equipamentos, medicamentos e leitos de UTI no inverno da Região Sul e nos grotões ainda desassistidos pelo país inteiro. Nossas unidades de pronto atendimento vivem cheios e muita gente morre dioturnamente por carência de assistência médica adequada nas grandes cidades. Grande parte da população não se previne: não param de fumar, não cuidam do coração, não fazem o preventivo da próstata e de mamas, porque têm que fazer quando ainda estão sadios e aí não é prioridade. Não dá mesmo para acreditar que num passe de mágica, só porque o caso é grave, toda situação se transformasse da noite para o dia e tudo passasse a funcionar exemplarmente. Governos e profissionais de saúde estão fazendo das tripas coração para salvar vidas e proteger a economia que não pode parar, mas nas coxas, de improviso, no sofrimento e no salve-se quem puder. Não adianta culpar este ou aquele administrador, pensando na previsibilidade ou no ovo de Colombo que ninguém tem e nem encontra onde comprar assim às pressas.

A única alternativa que me parece razoável é cada um ir se prevenindo conforme pode ou consegue e esperar a produção de uma vacina milagrosa que imunize o mundo todo até que apareça um novo bicho/vírus assustador desses que nasceu na àsia, lá do outro lado do planeta. Enquanto isso, estamos nos acostumando e o medo já não é tão assustador. Lá se vão 120 dias de prisão domiciliar preventiva e cautelar.

Por Zauri Tiaraju