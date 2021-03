A Secretaria da Saúde informou na manhã de hoje, dia 15, que no drive-thru na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang desta tarde, poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 idosos acima de 77 anos moradores na região da Policlínica ou no interior do município. A vacinação começará às 13h, e ocorrerá também nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e na Policlínica. Quem for se vacinar, deve levar o CPF e a carteira de vacinação.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura