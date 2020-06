O Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, atualizou nesta sexta-feira (12), às 20h45, os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município.

De acordo com o novo boletim, o número de positivos subiu de 48 para 52, sendo 4 novos casos positivos (todos PCRs). O número de negativos subiu de 287 para 332 (45 no total) de acordo a quantidade de testes realizados, que também subiu de 354 para 387 (33 novos testes).

Em investigação temos somente 3 pessoas (aguardando resultados), antes eram 19. Monitorados subiu de 99 para 105 (mais 6 pessoas).

Hoje também foi divulgado nas redes sociais que quatro pacientes da área de saúde de Caçapava do Sul que trabalham no HCVL, Asilo e uma paciente de Laboratório Particular que estavam com Covid-19 se curaram. Somando ao caso do paciente que estava internado e saiu do hospital curado no último domingo, temos 5 curados.

Informações: Prefeitura Municipal