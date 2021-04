Um novo drive-thru para aplicação de primeiras doses da vacina contra a Covid-19 será realizado amanhã, dia 03, das 9h às 13h, na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Desta vez, serão vacinadas pessoas com 66 e 67 anos moradoras do Centro ou do interior do município, que são atendidas pela Policlínica.

A vacinação nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e na Policlínica para esta faixa etária começará na segunda-feira, dia 05, a partir das 13h. Neste mesmo dia, mas pela manhã, agentes da Secretaria da Saúde irão até os territórios quilombolas aplicar as primeiras doses da vacina neste grupo prioritário.

Caçapava recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19 na sexta-feira, dia 02. Com elas, além de integrantes do grupo de 66 e 67 anos e dos quilombolas, a partir da próxima semana, serão vacinados agentes de segurança pública (policiais, bombeiros e agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários – Susepe) que estão em atividade.

A Prefeitura também lançou uma campanha solidária, “Você recebe a dose da vacina, eles a dose de esperança”. A partir de sábado, dia 03, quem for se vacinar pode levar 1kg de alimentos não perecíveis, que será utilizado na montagem de cestas básicas para serem doadas a famílias que perderam sua renda ou passam por dificuldades financeiras devido à pandemia.

Informações e imagens: imprensa Prefeitura