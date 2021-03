Segundo informações da Polícia Civil, na tarde de sexta-feira, dia 26, os policiais evitaram que dois estabelecimentos comerciais de Caçapava fossem lesados por um novo golpe. Os criminosos se passavam por um conhecido empresário do ramo do calcário, pediam orçamentos através do WhatsApp para a compra de diversos produtos para construção civil, pediam para faturar a compra em sete dias e buscavam as mercadorias.

Com essas informações, a Polícia abordou na BR-116, próximo à ponte do Guaíba, uma pessoa transportando diversas latas de tinta e rolos de fios elétricos que teria buscado a mando dos criminosos em duas lojas de materiais de construção de Caçapava. O suspeito foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia de Canoas, e a ocorrência será registrada na Delegacia de Caçapava. As mercadorias foram devolvidas às empresas.

Informações: Polícia Civil de Caçapava