O Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura hoje, dia 23, informou que, em Caçapava, 583 pessoas já testaram positivo para Covid-19. Destas, 477 estão curadas, mas o número de casos ativos é o maior desde o início da pandemia: 94 caçapavanos estão transmitindo a doença neste momento. O número de óbitos permanece em 12.

Ainda de acordo com o Boletim, no total, 4.084 testes já foram realizados e outros números também aumentaram. Cinco pessoas estão internadas devido à Covid-19 em hospitais de Santa Maria (2), Porto Alegre, Cachoeira e Caçapava; os casos em investigação chegam a 39; o número de exames com resultado negativos a 3.462; e as pessoas monitoradas por manter contato com alguém contaminado a 236.

A Secretaria da Saúde reforça o pedido para que as pessoas usem máscaras ao sair de casa, façam a correta higienização das mãos e evitem aglomerações ou reuniões em grupos, pois são nestes casos que estão sendo detectadas as maiores incidências de contaminação.

Informações: Prefeitura Municipal