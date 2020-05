O Rio Grande do Sul teve mais duas mortes confirmadas por coronavírus na tarde de ontem (5). De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vítimas eram homens que residiam em Cruzeiro do Sul e Santa Tereza. Assim, o Estado chega a 83 óbitos em decorrência da covid-19.

O homem, de 32 anos, era morador de Cruzeiro do Sul, mas estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele era obeso e segundo informações da prefeitura morreu na madrugada de ontem. A confirmação do óbito ocorreu uma hora depois do falecimento do pai da vítima, também por coronavírus.

A vítima residente de Santa Tereza, município no vale do Taquari, é um homem de 85 anos, segundo o hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, onde ele estava internado. Ele sofria de cardiopatia aguda, de acordo com informações da prefeitura de Santa Tereza. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o idoso estaria de aniversário nessa sexta-feira (8).

Ainda ontem (05), outras cinco mortes já haviam sido confirmadas no Rio Grande do Sul nos municípios de Lajeado, Erechim, Garibaldi, Passo Fundo e Porto Alegre. No Estado já são 2019 casos de coronavírus, em 166 municípios. O número de recuperados é de 1049, o equivalente a 52% do total de casos.

Informações: Gaúcha ZH (Dados divulgados: 05/05 – 21:06)