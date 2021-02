Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na segunda-feira, dia 22, os números da Covid-19 em Caçapava tiveram um grande aumento em apenas três dias. Os dados a seguir são comparados com o divulgado no informativo de sexta-feira, dia 19.

O total de positivos chegou a 1.269 – 52 a mais. Destes, 151 são ativos – 39 a mais –, sendo 10 internados – seis a mais – em hospitais de Caçapava (6), Santa Maria (2), São Gabriel e Cachoeira do Sul. Os recuperados somam 1.095 – 13 a mais – e os óbitos permanecem em 23.

Com 8.258 testes realizados – 139 a mais –, 6.929 são negativos – 77 a mais – e 60 aguardam resultado – 10 a mais. Ainda há 167 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com contaminados – 37 a mais. Elas são orientadas a permanecerem isoladas.

O número de vacinados que recebeu apenas a primeira dose permanece em 1.287. Conforme a enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia, Sandra Bairros, informou à Gazeta na quinta-feira, dia 18, a vacina segue sendo aplicada apenas às pessoas que estão recebendo a segunda dose, pois estas já haviam sido reservadas conforme orientação do Ministério da Saúde.

Para tentar conter o avanço da doença, o Estado publicou novo decreto restringindo mais alguns horários além do que já havia sido anunciado no sábado, dia 20. A Prefeitura informou que acatará as novas normas e, além disso, tomará outras medidas. O Decreto Municipal publicado na terça-feira, dia 23, pode ser acessado aqui. Confira um resumo: