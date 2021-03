Tive uma amiga na minha mocidade que se achava muito azarada no amor. Não tendo uma profissão que a obrigasse a levantar cedo toda manhã, ficava na cama até tarde, ligava o rádio, e esperava até que a mais famosa vidente do momento apresentasse o Horóscopo do Dia. Quando o seu não dava nada de animador, puxava as cobertas, cobria a cabeça, e dizia que não ia levantar, o dia estava perdido.

No entanto, contrariando as previsões, ela encontrou seu Príncipe e foi muito feliz com ele e os filhos que vieram encher os seus dias de tarefas agradáveis e carinho.

Pois é, nos dias que correm, não aparece nenhuma profetisa para prever o futuro. Seria uma temeridade arriscar a sua boa fama, pois os prognósticos nunca nos pareceram tão imprevisíveis. Agora os cientistas que estudam o nosso novo inimigo é que nos alertam e nos assustam com o que está por vir.

Quem diria que teríamos um ano tão diferente como 2020? Que estaríamos à mercê das vacinas que tardam a chegar ao país, atrasando a imunização das pessoas? Quando o surto, ao invés de enfraquecer, só aumenta o número de casos e de óbitos?

Mas Deus fez um dia após outro dia, e ao menor sinal de um avião chegando ao país carregado de doses, torna a voltar a alegria e a esperança.

Não fomos feitos para sofrer, mas para sermos felizes. Psicólogos e pessoas experientes ou sensatas nos aconselham a viver o presente, a fazê-lo da melhor forma possível, valorizando a essência, aquilo que de fato importa. E sorrir para espantar as tristezas, cantar para alegrar o ambiente, dialogar ao menos virtualmente com as pessoas que amamos ou que precisam de nosso estímulo, enfim, é preciso ocupação e não pré-ocupação. Ter fé e transmitir otimismo, ir além de si mesmo e ser um fiel amigo ou companheiro.

Vamos sair dessa pandemia mais fortes, sábios e fraternos, pois o melhor remédio para nossas dores é dedicar-nos a socorrer nossos irmãos em seus sofrimentos.

E nunca esquecer que, de nossos cuidados de higiene e distanciamento social, depende a saúde de nossos semelhantes e a vitória sobre a Covid-19.