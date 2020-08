A operação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil que ocorreu na tarde quarta-feira (26), resultou na prisão por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de um homem de 44 anos, natural de Caçapava. A prisão ocorreu em decorrência de um mandado de busca a apreensão em uma oficina mecânica localizada na Av. Santos Dumont, no bairro Vila Pinheiro.

Foram apreendidos no local: 300 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 1 revólver calibre 38, uma espingarda calibre 28 e uma carabina de ar com indícios de adulteração para o calibre 22 e dois celulares, além de 11 munições calibre 38. Após as diligências de praxe o preso foi encaminhado ao presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Informações: Prefeitura Municipal