Na semana que foi marcada pela expectativa de alcançar a imunização dos gaúchos maiores de 18 anos contra a Covid-19, a Prefeitura de Caçapava disponibilizou horários alternativos para que a população pudesse se vacinar. A Gazeta acompanhou a imunização na Policlínica na noite de segunda-feira, dia 23, quando as pessoas com 21 anos ou mais puderam receber suas doses, e presenciamos uma grande procura.

Na quarta-feira, dia 25, perguntamos à Secretaria de Saúde de Caçapava se a abertura dos turnos de vacinação à noite havia sido positiva e se havia ajudado o município a cumprir a meta do Estado de vacinar toda a população maior de 18 anos até dia 25 de agosto.

A Secretaria respondeu na quinta-feira, dia 26, através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que “a abertura de mais um turno de vacinação auxiliou para que as pessoas que trabalham no comércio pudessem, após o horário de expediente, procurar os postos de saúde. Mesmo com a ampliação, a Secretaria notou que os horários de abertura dos postos pela manhã e após o horário de almoço eram os que mais concentravam filas, mas em menos de uma hora já diminuía o fluxo, graças à agilidade da equipe de vacinação e à quantidade de salas abertas. A meta foi cumprida, mas, mesmo assim, a Secretaria reforça o pedido para que as pessoas que ainda não se vacinaram procurem os postos. Somente a vacinação pode garantir mais segurança à saúde da população, à vida e, com o uso da máscara, garantir a retomada das atividades aos poucos.”

Conforme anunciado pela Prefeitura nas redes sociais na quarta-feira, 95% da população caçapavana maior de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Somando-se a eles os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, 103% da população vacinável foi atingida. Ou seja, foram imunizadas mais pessoas do que o esperado pela Secretaria.

Ainda de acordo com a Prefeitura, para aqueles que ainda não conseguiram se vacinar, está sendo feita uma repescagem até esta sexta-feira, dia 03 de setembro, na Policlínica e nos postos de saúde (ESF).

