A Prefeitura Municipal informou as 19:30 desta segunda-feira (25), que o paciente de 62 anos, que deu entrada ontem (24) no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, com suspeita de Covid-19, e que foi transferido para a UTI do Hospital de Lajeado, referência no Estado, encontra-se estável.

De acordo com a prefeitura havia se espalhado através das redes sociais a informação falsa de que o paciente teria falecido, tal informação estaria circulando pelas redes sociais como Whats App e Facebook. “Se trata de mais um crime de falsa informação (Fake News) como vem ocorrendo nas redes sociais do município desde o início da Pandemia” informou a Assessoria de Comunicação do município.

A Prefeitura salientou o pedido de que “a população se informe pelos canais oficiais da Imprensa Municipal (Site e Facebook da Prefeitura), bem como pelos veículos de comunicação da cidade (jornais impressos, portal de notícias e rádios), afim de que se evite fake News (como os áudios que estão sendo compartilhados pelas redes sociais como Whats App e informações inverídicas via Facebook) sobre casos em nossa cidade, sobre mortes inexistentes, contágios inexistentes que, além de espalharem falsa informação e ódio, acabam causando ansiedade e angustia na população.”

Informação: Prefeitura Municipal