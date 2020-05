Foto: Divulgação

Mais uma paciente que estava internada com Covid-19 recebeu alta do Hospital Santo Antônio, em São Sepé. A paciente que recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (26), foi o primeiro caso testado positivo para anticorpos de Covid-19 em São Sepé.

No dia 13 de maio, a paciente apresentou sintomas respiratórios e procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde do Bairro Londero. Ao ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio no mesmo dia, realizou teste que deu positivo para coronavírus. Desde então, a idosa estava internada recebendo todos os cuidados necessários.

Com a alta da idosa nesta terça-feira, São Sepé registra, até o momento, três pacientes recuperados da Covid-19. Dois pacientes seguem internados no Hospital Santo Antônio.

Ao sair do hospital na manhã desta terça e segurando um cartaz com a frase “eu venci a batalha contra a Covid-19”, a idosa tirou uma foto junto com a equipe do Hospital Santo Antônio. Agora, ela ficará em casa em monitoramento pela equipe da Unidade Básica de Saúde. Antes de deixar o hospital, a idosa foi aplaudida no corredor da instituição.

Informações: O Sepeense