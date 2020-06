A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, informou que um paciente do sexo masculino, de 45 anos, (com registro do SUS de Caçapava, porém há informações que reside em Santana da Boa Vista), que foi transferido ontem (01) do Hospital Dr Victor Lang para Cachoeira com suspeita de Meningite teve amostra swab para teste de covid-19 coletado hoje.

Nesta terça (02), por volta das 17h30, o Hospital de Cachoeira divulgou uma nota alertando que o paciente transferido ontem (1º) por Caçapava teve piora no quadro e foi classificado com sintomas de Covid-19, tendo o teste recolhido pela equipe médica e enviado a Porto Alegre.

A Secretaria de Saúde informou que o paciente deu entrada no hospital domingo (31) com AVC, tendo uma UTI Móvel e transferência disponibilizada pelo Município de Caçapava imediatamente, caso houvesse piora do quadro e necessitasse de UTI, conforme ocorrido.

Informações: Prefeitura Municipal