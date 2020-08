Foto: Ricardo Giusti / CP Memória

Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul bateu um novo recorde de registros de mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 75 novos óbitos no Estado. Na terça-feira, foram 69 vítimas e ontem, 70. Com isso, o Estado já contabiliza, no total, 1.825 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

A pasta ainda registrou 2.041 novos casos confirmados da Covid-19. Com o número, o Rio Grande do Sul passa a somar 66.473 pessoal infectadas pelo novo coronavírus. Dos casos confirmados registrados pela SES, 56,5 mil dos pacientes já estão recuperados – o que representa 85% do total. A atualização desta quinta-feira teve ainda 64 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Informações: Correio do Povo