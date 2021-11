A Polícia Civil de Caçapava, junto a agentes da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva (SP), cumpriu um mandado de busca na cidade na manhã de quinta-feira, dia 04. A ação faz parte da Operação Quinto Pecado, que investiga um grupo do Rio Grande do Sul por suspeita de aplicar o chamado golpe do nudes. Foram cumpridos mandados em várias cidades gaúchas.

Segundo a Polícia Civil de Caçapava, durante a Operação, foram apreendidos celulares, cartões de banco, chips GSM e documentos relativos ao golpe aplicado. O alvo do mandado cumprido em Caçapava – um homem de 28 anos, natural da região metropolitana e residente no município – não foi encontrado em casa. Ele havia ido para Santa Maria, onde foi preso com o apoio de policiais civis da cidade vizinha.

Ainda de acordo com a Polícia Civil de Caçapava, o homem atuaria como “laranja” para o grupo suspeito de aplicar o golpe, emprestando contas bancárias para receber o dinheiro ganho com o estelionato.

Entenda o golpe

Conforme a Polícia, os criminosos entram em contato com as vítimas através das redes sociais e de aplicativos de mensagem, utilizando perfis falsos. Eles trocam fotos e vídeos de conteúdo íntimo, e depois outros integrantes do grupo exigem valores em troca da não divulgação das imagens.