Após uma denúncia anônima, policiais civis de Caçapava apreenderam 990 pinos contendo crack, 630 pinos com cocaína e 949 porções e três tijolos de maconha pesando 580 gramas. A ação ocorreu na BR 290, na região do Durasnal, neste final de semana. Segundo a polícia essa foi a maior apreensão de drogas do ano no município. A polícia apurará a procedência das drogas.

Informações e imagem: Polícia Civil