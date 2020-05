A Polícia Civil de Caçapava, prendeu preventivamente na quarta-feira, (06), um indivíduo de 24 anos, suspeito de ter praticado o homicídio ocorrido no último sábado, (02). Quando um homem de 40 anos, natural de Caçapava do Sul, foi morto a tiros.

O crime aconteceu em um bar na esquina entre as ruas Coronel Romão e a Baltazar de Bem. O nome da vítima não foi informado. Segundo a Brigada Militar, dois indivíduos encapuzados chegaram no local, avistaram a vítima e fizeram vários disparos de arma de fogo.

Conforme a ocorrência, além da prisão, a Polícia Civil cumpriu ainda quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca local em decorrência do homicídio.



Durante as busca foram apreendidos diversos itens que ajudaram total elucidação do crime