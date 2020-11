A Polícia Civil, através da operação Nove Milímetros, prendeu quatro suspeitos de um homicídio ocorrido em Lavras do Sul no dia 25 de abril. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã de hoje, dia 18, em São Leopoldo, Caçapava, Osório e Lavras do Sul por policiais das delegacias destas cidades e de Bagé.

Segundo a Polícia, a pessoa detida em São Leopoldo é o mandante do crime, que, na época do homicídio, estava preso no Presídio Central de Porto Alegre, de onde partiu a ordem de execução. Foi cumprido mandado de busca em sua residência, onde celulares foram apreendidos.

Ainda de acordo com a Polícia, em Caçapava, foi detido o taxista que conduziu os executores do crime até Lavras. E, também nesta cidade, o suposto executor do homicídio já havia sido detido durante investigação por tráfico de drogas em junho. Ele está preso na Penitenciária Modulada de Osório e teve prisão preventiva expedida pelo homicídio.

Outro envolvido no crime também já havia sido preso por tráfico de entorpecentes em maio deste ano e foi comunicado de sua prisão preventiva na manhã de hoje. Também conforme a Polícia, ele foi quem recebeu os criminosos na data do homicídio e mostrou o caminho para a residência da vítima a eles.

Com as quatro prisões realizadas agora, ao todo, 11 pessoas foram detidas pelo crime, cuja motivação, segundo a Polícia, é dívida por tráfico de entorpecentes e envolve uma das maiores facções criminosas do Estado, que tenta se instalar na cidade.

Informações e imagens: Policia Civil