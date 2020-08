Em investigação conjunta entre a Polícia Civil de Lavras do Sul e Caçapava do Sul, foi recuperado, na manhã de hoje, um animal bovino furtado da localidade Cerro da Picada, interior de Caçapava, no último dia 22/08. A vítima informou que enquanto assistia a um remate virtual pela internet, reconheceu a sua vaca cruzando em pista, e comunicou a polícia.

Foi apurado que o animal estaria no interior de Lavras, a cerca de 20km, na localidade da Meia Lua, e em diligência à propriedade que adquiriu o animal, foi possível apurar, pelas características e pela marca, que se tratava da mesma vaca.

Tanto o comprador, como o escritório de remate, não sabiam da procedência ilícita do animal, pois o suspeito apresentou nota fiscal do produtor e GTA ao descarregar os animais no parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul. Num lote de 7 animais, um deles era furtado. A vaca tinha sido assinalada recentemente na orelha esquerda a fim de ocultar o antigo sinal do real proprietário. A Inspetoria Veterinária foi informada do fato e o animal restituído à vítima hoje pela manhã.

Informações: Polícia Civil