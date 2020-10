A Polícia Civil recuperou, na tarde de hoje, dia 06, na cidade de Capão do Leão, uma retroescavadeira furtada em Caçapava no último sábado, dia 3. Agora, as investigações seguem para apurar a autoria do crime. Informações e denúncias podem ser repassadas via WhatsApp para Delegacia de Caçapava pelo número (55) 984511690.

Informações: Polícia Civil