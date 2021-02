Conforme informações da Polícia Civil de Caçapava, um homem investigado por suspeita de ter praticado furtos no interior do município foi preso em flagrante na segunda-feira, dia 22, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. A ação foi coordenada pelo delegado Adriano Linhares.

Com o suspeito, segundo a Polícia, foram localizadas e apreendidas diversas facas, dois laços, uma furadeira e uma serra circular que haviam sido furtadas de propriedades rurais, além de uma espingarda e um revólver também furtado. Ambas as armas são de calibre 32.

Além disso, na chácara deste homem, foi localizado um terneiro da raça Angus que, de acordo com a Polícia, havia sido furtado de uma propriedade no Santa Bárbara.

Informações e foto: Polícia Civil