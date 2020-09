Uma idosa de 84 anos foi espancada durante um roubo na madrugada de sexta-feira (18), em Lavras do Sul. Bandidos teriam entrado na casa dela, na Rua Adão Teixeira da Silva, no centro da cidade, e levado um carro Prisma, uma TV, um celular, as chaves da residência, entre outros objetos, que ainda não foram contabilizados pela família.

Conforme a neta da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, a idosa mora com uma filha de 55 anos, que estava em casa no momento do crime.

A filha da idosa mora na parte de baixo da casa, uma espécie de porão, e relatou que só percebeu o roubo por volta das 4h da madrugada, ao levantar para ir ao banheiro. A mulher disse que notou que haviam sido levados a televisão, o celular dela e as chaves da casa. Ao verificar ao redor da residência, notou que as portas estavam abertas, mas sem sinal de arrombamento. A suspeita é que os bandidos tenham entrado por uma porta que estava mal fechada. Quando foi ao quarto da mãe, a mulher encontrou a idosa caída no chão e com o rosto machucado e os objetos todos revirados.

– Não se sabe com o que golpearam ela, mas machucaram o rosto dela e, com a agressão, ela perdeu os dentes. Ela não enxerga, tem dificuldades para caminhar e não ouve direito, nem seria uma ameaça – explica a neta da vítima.

A idosa foi encaminhada para um hospital em Santa Maria, que a família preferiu não divulgar, onde permanece internada em um leito de UTI em observação. O estado de saúde dela é estável.

– Ela sofreu fraturas na face. Está com o rosto desfigurado, bastante inchado. A médica disse que, para o que aconteceu, ela está bem, mas inspira cuidados por conta da idade – diz a neta.

A Polícia Civil interditou a residência e solicitou o trabalho da perícia no local. O Diário tentou contato por telefone com o delegado José Bastos, responsável pelo inquérito. Ele apenas afirmou que o caso é investigado e não há suspeitos por enquanto.

Informações e imagens: Diário de Santa Maria