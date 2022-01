Um homem de 28 anos foi preso em Itaqui na quarta-feira, dia 12. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de cometer um estupro em Caçapava, em 1º de janeiro. Ele teria obrigado a vítima a entrar em seu carro mediante ameaça e uso de violência.

Ainda conforme a Policia, o crime ocorreu nas proximidades da Praça Mathias Campos Velho, aos fundos do CTG Sentinela dos Cerros, e a vítima conseguiu fugir totalmente nua em um momento de descuido do agressor. Ela foi ajudada por uma moradora das proximidades do Parque Fonte do Mato.