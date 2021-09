Um homem de 28 anos foi preso preventivamente na tarde de hoje, dia 16, no Bairro Florêncio, em Santana da Boa Vista. Segundo a Polícia Civil do município vizinho, ele é suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano no Bairro Passo da Capela, e a prisão decorre da suspeita de coação de testemunhas do crime. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.