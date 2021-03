Segundo informações da Polícia Civil de Santana da Boa Vista, dois homens foram presos temporariamente na manhã de terça-feira, dia 02 de março, suspeitos de roubo à residência com lesões. O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro, quando uma quantia em dinheiro foi roubada e um idoso de 69 anos espancado.

Um dos homens foi preso no Centro de Santana, e o outro em uma propriedade rural no interior do município vizinho. Eles foram trazidos para o Presídio Estadual de Caçapava. A prisão foi coordenada pelo delegado Adriano Linhares.

Informações: Polícia Civil de Santana da Boa Vista