Fotos: Divulgação BM

Três suspeitos de participarem de assalto no Banrisul em São Sepé esta madrugada foram presos na BR-290 em Arroio dos Ratos.

Uma troca de informações das forças policiais da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal e principalmente as câmeras municipais de videomonitoramento foram importantes para acompanhar a fuga dos ladrões.

Os policiais encontraram o trio no carro utilizado no assalto com dinheiro manchado, maçarico e as roupas utilizadas pelos criminosos. Os três homens foram presos e encaminhados para o Departamento Estadual de Investigações Criminais de Porto Alegre.

O ASSALTO:

Por volta das 5h a Brigada Militar foi acionada por moradores de que havia movimentação estranha na agência do Banrisul de São Sepé. Os policiais foram ao local e encontraram um dos caixas eletrônicos arrombado e parcialmente destruído. A cortina de fumaça do sistema de alarme havia sido acionada.

A polícia através do sistema de monitoramento da cidade conseguiu identificar um carro que foi usado pelos assaltantes. Eles fugiram em um carro prata. Segundo a polícia disse que não houve explosão do caixa eletrônico e que os assaltantes teriam feito uso de maçarico.

Quebraram a porta de entrada e se dirigiram até um dos caixas do terminal de autoatendimento. Um buraco foi feito com maçarico para ter acesso a parte interna do caixa.

Conforme o gerente da agência o expediente seguirá normal após a limpeza do autoatendimento.

Informações: Jornal do Garcia