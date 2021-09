A Polícia Civil de Caçapava deflagrou hoje, dia 15, uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes e a uma organização criminosa. Denominada Exportation, a operação foi coordenada pela delegada Débora Dias e contou com o apoio de 37 agentes e 11 viaturas das delegacias de Cachoeira do Sul, Santa Maria, São Sepé e Lavras do Sul.

Segundo a Polícia, as investigações apontam que a organização criminosa é responsável pelo tráfico de entorpecentes em vários locais na cidade. Foram cumpridas 25 ordens judiciais em Caçapava, Santa Maria e Capão da Canoa, sendo 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão.

Em Caçapava, conforme a Polícia Civil, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão que resultaram em cinco revólveres; uma pistola; três espingardas; uma carabina 5.5; 14 porções de cocaína (30 gramas); 100 gramas de maconha; três balanças de precisão; 200 cartuchos de calibres diferentes, inclusive referentes à arma restrita; notebook, CPU; e diversos aparelhos celulares apreendidos. Nove pessoas foram presas em decorrência dos mandados de prisão preventiva, três delas em flagrante: duas por tráfico de entorpecentes e outra por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Uma pessoa está foragida.

Fotos: Polícia Civil/Divulgação