A 4ª Reunião Técnica Nacional e o 4º Encontro Estadual de Olivicultura ocorrem nos dias 24, 25 e 26 de novembro, pelo canal rural da Emater no YouTube. Na ocasião, serão debatidas pesquisas sobre fertilidade do solo e nutrição de olivais, adaptação de cultivares, estratégias para controle de doenças, situação da olivicultura nas principais regiões produtoras do Brasil e no Uruguai, comportamento produtivo das principais cultivares, aspectos nutricionais e fitossanitários e a alternância de produção. Participam especialistas do Brasil, Uruguai e Espanha.

Os eventos são gratuitos, abertos e promovidos pela Secretaria Estadual da Agricultura, Ministério da Agricultura, Embrapa Clima Temperado (Pelotas, RS) e Emater. As inscrições podem ser feitas até dia 23/11, por aqui.

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem a maior área plantada do Brasil, com 6 mil hectares, majoritariamente encontrados na metade Sul do Estado.

Confira a programação completa:

Informações e imagens: Seapdr/Correio do Povo