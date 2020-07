Após anunciar o primeiro óbito oriundo de covid-19 de Bagé, neste domingo, o prefeito Divaldo Lara comunicou, por volta das 17h30, o falecimento de mais um paciente diagnosticado como positivo para o coronavírus. Este caso, contudo, não se trata de um bajeense, mas de um morador de Caçapava do Sul, de 66 anos, que estava hospitalizado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Caridade de Bagé.

“Também com muita tristeza comunicamos o falecimento de um paciente por COVID-19, 66 anos, homem, residente de Caçapava do Sul, ocorrido na UTI da Santa Casa de Bagé”, disse o chefe do Executivo em um grupo de WhatsApp onde mantém contato com a imprensa.

Informações: Jornal Minuano