Na sexta-feira (29), o prefeito Giovani Amestoy, em entrevista exclusiva à Gazeta, falou sobre os recursos para a Saúde e as ações de combate ao coronavírus. Analisou também os casos de Covid-19 na cidade e avaliou o polêmico pedido de uma UTI para o hospital de Caçapava.

Confira:

1. Por que alguns casos positivos aqui do município chegaram ao conhecimento da população e entraram para o boletim epidemiológico, quando essas pessoas já estavam curadas?

2. Por que a população não está sendo testada, como vem acontecendo em outros municípios?

3. Quais os motivos pelos quais não temos uma UTI no município?

4. Como ficam os atendimentos médicos das pessoas com suspeita de covid-19 e os casos confirmados no município?

5. Na sessão da Câmara realizada no dia 26, foi aprovado um pedido de informação que questiona a Prefeitura sobre a aplicação dos recursos destinados para Caçapava na prevenção e combate ao Coronavírus. Sobre esses valores o já foi pago a prefeitura o que ainda não chegou, e como será feita a prestação de contas destes valores e onde serão aplicados?

6. A pandemia de coronavírus além de afetar a saúde tem afetado a economia, como o senhor vê no momento a questão econômica do município e quais atitudes tem sido tomadas para minimizar as perdas?

Por Iara Menezes