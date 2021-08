A Prefeitura divulgou na noite de hoje, dia 20, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana.

Conforme publicado nas redes sociais oficiais do município, na Policlínica, no sábado, dia 21, e na quarta-feira, dia 25, haverá apenas um turno de vacinação para uma faixa etária. Na segunda-feira, dia 23, e na terça-feira, dia 24, serão dois turnos com diferentes faixas etárias. Confira o cronograma completo na imagem acima.

Ainda segundo o comunicado da Prefeitura, nos Postos de Saúde (ESFs), a vacinação será feita conforme agendamento e em horário ampliado até às 19h. Na segunda-feira, poderão se vacinar as pessoas com idade entre 22 e 24 anos; na terça-feira, as com 20 e 21 anos; e na quarta-feira, as com 18 e 19 anos.

Imagem: Imprensa Prefeitura