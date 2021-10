A Prefeitura divulgou no fim da tarde deste sábado, dia 02, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana. Segundo o comunicado, nos postos de saúde (ESF), a imunização segue sendo feita conforme agendamento. Na Policlínica, de segunda-feira, dia 04, até sexta-feira, dia 08, as manhãs serão de aplicação de segundas doses. Já as tardes serão destinadas às primeiras e terceiras doses, das 13h às 16h30min. Os grupos foram divididos da seguinte maneira:

Segunda: primeira dose para pessoas acima de 12 anos; terceira dose para pessoas acima de 60 anos e que tenham feito a segunda aplicação há mais de seis meses; e terceira dose para profissionais da saúde que receberam a segunda dose na segunda quinzena de fevereiro.

Terça: terceira dose para pessoas acamadas agendadas.

Quarta: primeira dose para pessoas acima de 12 anos; terceira dose para pessoas acima de 60 anos e que tenham feito a segunda aplicação há mais de seis meses; e terceira dose para profissionais da saúde que receberam a segunda dose na segunda quinzena de fevereiro.

Quinta: terceira dose para pessoas acamadas agendadas.

Sexta: primeira dose para pessoas acima de 12 anos; terceira dose para pessoas acima de 60 anos e que tenham feito a segunda aplicação há mais de seis meses; e terceira dose para profissionais da saúde que receberam a segunda dose na segunda quinzena de fevereiro.

Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável e apresentar um documento de identidade e comprovante de residência.

No mesmo comunicado, a Prefeitura informou que segue sem doses da AstraZeneca e aguarda nova remessa do imunizante para a semana que vem.

Foto: Catherine Vargas