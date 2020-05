O Prefeito Giovani Amestoy comunicou através de uma live hoje pela manhã, a primeira morte por coronavírus em Caçapava do Sul. De acordo com o prefeito uma mulher de 58 anos, que foi internada na quarta-feira passada, dia 20, com suspeita de Covid-19, faleceu na manhã de hoje (24), por volta das 9h, após piora no quadro clínico. O Exame de PCR que havia sido coletado e enviado a Porto Alegre, testou Positivo para Covid-19 (o resultado foi liberado na manhã de hoje).

A vítima, que tinha um quadro de hipertensão, estava em monitoramento desde quando apresentou os sintomas, e recebeu todos os protocolos de atendimento, conforme relatou a Secretaria de Saúde do Município.

De acordo com o Boletim clínico, ela chegou a ser entubada na noite de sábado e, durante a madrugada, foi conseguido um leito de UTI em Cachoeira do Sul e a paciente aguardava a UTI móvel para ser feita a transferência (a UTI móvel já estava a caminho). Porém, ela sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O sepultamento será feito de acordo com as normativas da Secretaria de Saúde do Estado, sem velório e com caixão lacrado.

O prefeito também disse que lamenta profundamente a perda, “não trata-se de um número, mas de uma vida, e estamos, através da Secretaria de Saúde, fazendo todos os esforços para evitar que a Pandemia se espalhe pelo município. Salientamos a importância do isolamento e que as pessoas sigam os protocolos de saúde, não fazendo aglomeração, usando máscaras e seguindo as normas de higiene.”

“Se observarmos que o número de casos esta evoluindo na cidade, e se não houver uma conscientização por parte da população, iremos retroceder as medidas de flexibilização e retornaremos com o fechamento do comércio”, conclui o prefeito.

Informações: Prefeitura Municipal