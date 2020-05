Foto: Iara Menezes

Devido ao Dia das Mães o comércio local está funcionando das 9h as 17h, inclusive sábado e domingo

A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul informou, no fim da manhã de hoje, que manterá as medidas da normativa transitória anunciada na última sexta-feira (01), em relação aos horários de funcionamento do comércio, até que seja feito novo Decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul regularizando as medidas para os municípios, baseado nos estudos de distanciamento social.

Na normativa Municipal, foi determinado que, devido a semana do Dia das Mães, comemorado no domingo (10), e que é a segunda data que mais movimenta a economia do país, o comércio local poderá abrir das 9h até as 17h, inclusive sábado e domingo, a critério dos lojistas. A medida serve também para evitar aglomerações nas portas das lojas como vem ocorrendo.

A Prefeitura Municipal salienta a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção pelos funcionários das lojas, comércios e indústrias (sendo passível de multa e cassação de alvará de quem descumprir), além da recomendação do Comitê de Combate à Pandemia às pessoas que só saiam de casa quando de extrema necessidade e, se saírem, usar máscara de proteção, pois ela é eficaz no combate da transmissão do Coronavírus.

O Governador, Eduardo Leite, fez nova live falando sobre o estudo e as bandeiras que vão classificar os municípios na tarde de ontem (05), mas ainda não emitiu decreto com as normativas válidas e que são norteadoras dos Decretos Municipais.

Fonte: Prefeitura Municipal